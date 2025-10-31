Dolor en Grecia por despedida de Maureen Jiménez, la muchacha que murió golpeada por el tren

Familiares, amigos y vecinos de Grecia le darán este viernes el último adiós a la joven que falleció golpeada por el tren en Río Segundo de Alajuela.

Este viernes 31 de octubre en la funeraria comunal ASEFUGRE despedirán a Maureen Andrea Jiménez Álvarez, de 29 años.

La ceremonia fúnebre se realizará a las 10:00 de la mañana y, posteriormente, será sepultada el cementerio de Grecia.

Maureen Andrea Jiménez Álvarez, de 29 años, es la muchacha que sufrió una trágica muerte al ser golpeada por el tren en Río Segundo, Alajuela. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La tristeza se hace sentir entre sus compañeros de trabajo de la panadería Rochi, quienes decidieron no abrir el local durante dos días para acompañar a la familia de su amiga y compañera.

“Agradecemos sus mensajes de apoyo y comprensión ante el cierre de nuestro local en Grecia el día de ayer y hoy viernes 31 de octubre, mientras acompañamos a su familia”, compartió el negocio en redes sociales.

LEA MÁS: Regresaba a casa llena de esperanza: la historia de la muchacha que murió atropellada por el tren en Alajuela

Maureen era una joven muy querida no solo por sus compañeros sino también por los clientes de dicho negocio que están impactados por lo ocurrido.

LEA MÁS: Video muestra el horrible accidente en el que dos muchachas fueron atropelladas por moto en Alajuela

Según información del Organismo Investigación Judicial (OIJ) el trágico accidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando la joven se encontraba cerca de las líneas del tren.

“La mujer se encontraba en las cercanías de las líneas del tren y, por razones que se desconocen, no se percató de que el tren se disponía a transitar sobre el sector en el que ella se encontraba y la impactó”, detallaron las autoridades.

Trascendió que Maureen regresaba de una entrevista de trabajo y se dirigía hacia su casa en El Poró de Grecia, cuando ocurrió el fatal suceso.