Video muestra el horrible accidente en el que dos muchachas fueron atropelladas por moto en Alajuela

Ambas mujeres y do hombres que, al parecer, viajaban en la moto fueron llevados de urgencia a un centro médico

Por Adrián Galeano Calvo

Una cámara de seguridad grabó el horrible accidente de tránsito del que fueron víctima dos muchachas, quienes casi pierden sus vidas tras ser embestidas por una motocicleta.

El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 7:50 p.m. de este jueves en Villa Bonita de Alajuela, en las inmediaciones de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Las mujeres fueron embestidas por la motocicleta cuando trataban de cruzar ambos carriles. Foto Waze CR.
En la grabación, la cual no publicaremos por respeto a las afectadas y sus seres queridas, se observa cómo ambas mujeres caminaban por la orilla de una calle de dos carriles y en un momento dado se detienen para cruzarla.

Las mujeres lograron cruzar uno de los carriles, pero cuando estaban por pasar el otro fueron embestidas por una motocicleta que, por razones que se desconocen, circulaba en medio de ambos carriles y a alta velocidad.

El accidente fue atendido por personal de la Cruz Roja, el cual trasladó a las dos mujeres, de entre 20 y 25 años, en condición crítica al hospital de Alajuela.

Los paramédicos también trasladaron a ese centro médico a dos hombres en condición urgente, al parecer, estos eran quienes viajaban en la motocicleta.

Adrián Galeano Calvo

