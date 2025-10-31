Sucesos

Motociclista pierde la vida tras violento choque con un carro en Grecia

El accidente ocurrió en la comunidad de Peralta

Por Silvia Coto
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El motociclista falleció en el sitio del accidente

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista este jueves en Grecia, Alajuela.

El hecho ocurrió en la comunidad de Peralta, donde, según el reporte preliminar, el conductor de la motocicleta chocó contra un vehículo liviano, en circunstancias que aún se investigan.

El paramédico Ronald Rayo confirmó que, al llegar al sitio, el hombre ya no presentaba signos vitales.

“Cuando llegamos al lugar, el paciente ya estaba fallecido”, dijo Rayo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido, mientras las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios para determinar cómo ocurrió el choque.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

