Taxista informal hizo importante compra un mes antes de ser asesinado por supuestos prestamistas gota a gota

Un mes antes de ser víctima de un despiadado crimen, Cristhian Quirós Abarca, de 31 años, hizo una importante compra que le permitiría continuar trabajando para salir adelante.

Quirós, de 31 años, se compró un carro que, al parecer, iba a usar para trabajar como taxista informal, pero fue poco el tiempo que pudo disfrutarlo, pues terminó siendo asesinado, en apariencia, por temas relacionados con préstamos gota a gota.

LEA MÁS: Brutal crimen de hombre que fue apuñalado y quemado en Cartago habría sido por préstamos gota a gota

Tres hombres fueron detenidos esta mañana en Cartago por el atroz crimen. (cortesía/Tres hombres fueron detenidos esta mañana en Cartago por el atroz crimen.)

El crimen del que fue víctima Quirós fue descubierto la mañana del pasado domingo, cuando su cuerpo fue encontrado apuñalado y quemado en una zona boscosa en Corralillo de Cartago.

Una fuente policial cercana al caso le informó a La Teja que Cristhian no tenía antecedentes, era un taxista normal que lamentablemente cayó en las redes de supuestos prestamistas gota a gota.

Dicha fuente indicó que Quirós debía una alta suma a unos prestamistas y, en apariencia, no había podido cumplir con los excesivos pagos que le habían fijado.

LEA MÁS: Emergencia en Upala: vivienda colapsa y cruzrojistas buscan a cinco personas

La mañana de este viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago realizó dos allanamientos para detener a tres hombres sospechosos del crimen.

Se trata de tres sujetos apellidados Araya Jiménez, Arias Flores y Chacón Chacón, quienes fueron capturados en allanamientos realizados en Coope Rosales y Guadalupe de Cartago.

LEA MÁS: Novio de muchacha que murió golpeada por el tren en Alajuela le dedicó conmovedor mensaje

Trascendió que en uno de los puntos allanados se habría encontrado el carro de Quirós, dentro del cual habrían hallado rastros de sangre.

De momento, el OIJ no ha brindado información oficial sobre el operativo.