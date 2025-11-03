¿Murió el hombre al que investigan por muerte de madre y su hija en Alajuela? Esto dice el OIJ

El OIJ dio a conocer que un hombre apellidado Chavarría, de 41 años, sería sospechoso de acabar con las vidas de una mujer y su pequeña hija de apenas 4 años, quienes fueron halladas sin vida en un apartamento en San Rafael de Alajuela.

En las últimas horas, circuló en redes sociales un rumor que señalaba que Chavarría, quien fue encontrado con graves heridas en sus brazos, había fallecido tras ser llevado a un centro médico.

LEA MÁS: OIJ confirma algo que ya se sospechaba en tragedia en la que murieron madre e hija en Alajuela

El hombre permanece internado bajo custodia policial.

Sin embargo, en la información más reciente que fue brindada por el OIJ se indica que el sujeto permanece en un centro médico. Trascendió que Chavarría se encuentra en el hospital de Alajuela bajo custodia policial.

“En el lugar se encontró un hombre herido con arma blanca. Preliminarmente, se presume que este hombre podría ser el sospechoso y que, en apariencia, se autoinfligió las heridas. Él está siendo atendido en el centro médico”, detalló OIJ.

LEA MÁS: Siquirres vuelve a ser escenario de sangre: hombre muere de un disparo en la cabeza

Ante una consulta hecha por La Teja, la oficina de prensa de la Policía Judicial indicó que hasta este momento no han recibido ninguna alerta desde el hospital que señale que Chavarría haya fallecido.

La tragedia en Alajuela fue descubierta a eso de las 7:10 p.m. de este domingo en un apartamento en calle La Esperanza, San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: Balas robaron el sueño a vecinos de Desamparados y dejaron un hombre asesinado

Las autoridades judiciales se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en este hecho, para así determinar si, en efecto, se trata de un doble homicidio en San Rafael de Alajuela.