¿Murió el hombre al que investigan por muerte de madre y su hija en Alajuela? Esto dice el OIJ

El OIJ señaló que el hombre apellidado Chavarría sería sospechoso de causar las muertes de la mujer y su hija de 4 años

Por Adrián Galeano Calvo

El OIJ dio a conocer que un hombre apellidado Chavarría, de 41 años, sería sospechoso de acabar con las vidas de una mujer y su pequeña hija de apenas 4 años, quienes fueron halladas sin vida en un apartamento en San Rafael de Alajuela.

En las últimas horas, circuló en redes sociales un rumor que señalaba que Chavarría, quien fue encontrado con graves heridas en sus brazos, había fallecido tras ser llevado a un centro médico.

El hombre permanece internado bajo custodia policial.

Sin embargo, en la información más reciente que fue brindada por el OIJ se indica que el sujeto permanece en un centro médico. Trascendió que Chavarría se encuentra en el hospital de Alajuela bajo custodia policial.

“En el lugar se encontró un hombre herido con arma blanca. Preliminarmente, se presume que este hombre podría ser el sospechoso y que, en apariencia, se autoinfligió las heridas. Él está siendo atendido en el centro médico”, detalló OIJ.

Ante una consulta hecha por La Teja, la oficina de prensa de la Policía Judicial indicó que hasta este momento no han recibido ninguna alerta desde el hospital que señale que Chavarría haya fallecido.

La tragedia en Alajuela fue descubierta a eso de las 7:10 p.m. de este domingo en un apartamento en calle La Esperanza, San Rafael de Alajuela.

Las autoridades judiciales se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en este hecho, para así determinar si, en efecto, se trata de un doble homicidio en San Rafael de Alajuela.

