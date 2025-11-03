Balas robaron el sueño a vecinos de Desamparados y dejaron un hombre asesinado

Un hombre fue asesinado de múltiples balazos la noche de este domingo, en San Rafael Abajo de Desamparados.

La Cruz Roja atendió la emergencia a las 9:27 de la noche; cuando llegaron, encontraron a la víctima con múltiples impactos de bala y la declararon sin vida en el sitio.

LEA MÁS: Niña de 5 años y una mujer fallecieron y un hombre está grave por fuga de gas LP

De momento, no hay personas detenidas por este hecho. Si usted tiene información sobre los responsables, puede ayudar a las autoridades llamando al 800 8000 645 del OIJ.

Violencia dejó un fallecido en San Rafael Abajo de Desamparados (Reiner Montero/Cortesía)

LEA MÁS: Niño inocente fue baleado por sicarios en un día que esperaba con mucha ilusión

LEA MÁS: Trabajador perdió la vida en accidente laboral en el que sufrió la amputación de su brazo derecho

El OIJ contabiliza 734 homicidios hasta el 31 de octubre anterior, y las autoridades judiciales temen que, a dos meses de terminar el año, se cierre con 900 asesinatos .Desamparados está en los barrios del sur, una de las zonas más golpeadas por la violencia durante los últimos tres años.

Las armas de fuego son la herramienta más utilizada para cometer asesinatos.