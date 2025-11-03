Sucesos

Balas robaron el sueño a vecinos de Desamparados y dejaron un hombre asesinado

Violencia dejó un fallecido en San Rafael Abajo de Desamparados

Por Alejandra Morales

Un hombre fue asesinado de múltiples balazos la noche de este domingo, en San Rafael Abajo de Desamparados.

La Cruz Roja atendió la emergencia a las 9:27 de la noche; cuando llegaron, encontraron a la víctima con múltiples impactos de bala y la declararon sin vida en el sitio.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho. Si usted tiene información sobre los responsables, puede ayudar a las autoridades llamando al 800 8000 645 del OIJ.

Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:
Violencia dejó un fallecido en San Rafael Abajo de Desamparados (Reiner Montero/Cortesía)

El OIJ contabiliza 734 homicidios hasta el 31 de octubre anterior, y las autoridades judiciales temen que, a dos meses de terminar el año, se cierre con 900 asesinatos .Desamparados está en los barrios del sur, una de las zonas más golpeadas por la violencia durante los últimos tres años.

Las armas de fuego son la herramienta más utilizada para cometer asesinatos.

homicidio en San Rafael Abajoasesinatomúltiples balazos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

