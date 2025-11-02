Trabajador perdió la vida en accidente laboral en el que sufrió la amputación de su brazo derecho

Un hombre perdió la vida de forma trágica a consecuencia de un aparente accidente laboral, el cual terminó causándole la amputación de su brazo derecho.

El terrible hecho ocurrió a eso de las 8:42 a. m. de este domingo en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, según confirmó la oficina de prensa de la Cruz Roja Costarricense.

De forma preliminar, trascendió que el ahora fallecido era un muchacho apellidado Alvarado, de 24 años, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades judiciales.

La versión preliminar que trascendió señala que el joven, al parecer, se encontraba sobre una escalera realizando trabajos con cable de fibra óptica, cuando en un momento dado, supuestamente, un carro pasó por el lugar y arrastró parte del cable que estaba sobre el suelo, el cual se tensó alrededor del brazo del trabajador.

El trágico hecho ocurrió en La Fortuna de San Carlos. Foto Fortuna Noticias.

Esa situación, en apariencia, causó que este cayera de una altura de aproximadamente cuatro metros. Además, sufrió una grave lesión en el brazo derecho.

“Nos reportan que un hombre sufrió un accidente con un cable; producto de esto sufre una amputación de uno de sus brazos. A la llegada de nuestro recurso, el mismo se encontraba sin signos vitales”, explicó Steven Umaña, vocero de la Cruz Roja.

De momento, el OIJ no ha brindado una versión oficial sobre el lamentable hecho en La Fortuna de San Carlos.