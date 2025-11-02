Detienen a hermanos armados con machetes por amenazar a expareja de uno de ellos

Dos hermanos apellidados Mayorga fueron detenidos por la Fuerza Pública como sospechosos de amenazar con machetes a una mujer que era la expareja de uno de ellos.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que la rápida acción de los uniformados evitó un posible femicidio, pues ambos hombres estaban muy violentos.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en Siquirres de Limón.

Los hermanos y los otros dos sujetos fueron detenidos en Siquirres de Limón. Foto MSP. (MSP/Los hermanos y los otros dos sujetos fueron detenidos en Siquirres de Limón. Foto MSP.)

“En el caso por agresión hacia la mujer y violencia doméstica, los oficiales acudieron hasta la vivienda y, actuando según el protocolo, aprehendieron a los hermanos de apellido Mayorga, quienes actuaban violentamente bajo los efectos del alcohol, pero fueron reducidos a la impotencia”, informó Seguridad.

Pero estos no fueron los únicos sujetos que fueron detenidos por la autoridades en esa zona, pues la Policía también capturó a dos sujetos apellidados Francis y Barret, quienes portaban cuchillos en vía pública y andaban con una actitud sospechosa.

Finalmente, tanto los dos hermanos como los otros sujetos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.