Intentan matar a hombre de un balazo en la cara en San Carlos

Un hombre fue atacado de forma despiadada, pues bajo circunstancias que aún no son claras, recibió un disparo directamente en la cara.

El aterrador ataque no tuvo el final que posiblemente esperaba el agresor, pues la víctima logró sobrevivir al disparo.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de la 1:25 a. m. de este domingo en el sector de Aguas Zarcas de San Carlos.

El hombre fue llevado en condición crítica al hospital San Carlos. Foto: Cruz Roja Costarricense

Cuando los paramédicos llegaron al lugar donde se dio el ataque, encontraron a un hombre que presentaba una herida por arma de fuego en el rostro. Tras estabilizarlo, lo trasladaron en una condición crítica al Hospital de San Carlos.

Se espera que en las próximas horas el OIJ brinde un informe preliminar sobre el ataque que por poco le cuesta la vida a este hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer.