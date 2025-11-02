Joven de 16 años se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado a balazos en Puntarenas

Un muchacho de tan solo 16 años se está aferrando a la vida tras haber sido víctima de un despiadado ataque la madrugada de este domingo.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el joven fue encontrado en una condición muy crítica tras haber recibido múltiples impactos de bala.

El muchacho fue llevado al hospital de Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:50 a. m. de este domingo en Chacarita de Puntarenas, específicamente en el barrio 20 de Noviembre.

Tras recibir la alerta sobre una persona herida en una balacera, la Cruz Roja despachó personal en una ambulancia al sitio.

En ese lugar abordaron al muchacho, quien fue llevado de urgencia al Hospital Monseñor Sanabria. De momento se desconocen las circunstancias que mediaron en el ataque.

Hombre ejecutado en Puntarenas

Horas antes del caso del muchacho de 16 años, la Cruz Roja atendió otro incidente en el cual un hombre perdió la vida a consecuencia de un ataque armado.

El hecho ocurrió a eso de las 10:20 p.m. en Montes de Oro de Puntarenas.

La víctima mortal fue un hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer, que recibió disparos en la cabeza y el estómago.

El caso está siendo investigado por agentes del OIJ de Puntarenas.