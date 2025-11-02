Señor de 61 años fue asesinado a puñaladas y balazos dentro de su propia casa en Puntarenas

Una vivienda ubicada en la provincia de Puntarenas fue escenario de un macabro crimen la noche de este sábado, pues dentro de esta un hombre fue asesinado de una forma despiadada.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual informó que el atroz crimen ocurrió a eso de las pasadas la 10 p.m. en la localidad de Miramar, en el cantón de Montes de Oro.

LEA MÁS: Mujer resulta herida de gravedad tras ser atacada con cuchillo en el cuello en Puntarenas

En cuanto a la víctima de este hecho, este fue identificado como un hombre apellidado Miranda, de 61 años, quien vivía en esa misma casa.

Según el reporte de la Policía, los investigadores del OIJ de la zona se presentaron a esa casa a la 10:46 p.m. del sábado tras haber sido alertados sobre el presunto homicidio de un hombre.

El crimen ocurrió dentro de una casa en Miramar, en Puntarenas. Foto Archivo. (Jeffrey Zamora)

En el interior de la casa los agentes confirmaron el crimen al encontrar el cuerpo de Miranda, el cual presentaba múltiples puñaladas e impactos de bala.

LEA MÁS: Sospechoso del crimen de Nadia Peraza se habría hecho pasar por ella luego de matarla con un fin indignante

Sobre cómo sucedió el homicidio, el OIJ ya maneja una versión preliminar que señala a dos hombres como los presuntos asesinos.

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja preliminarmente es que dos sujetos habrían ingresado a la vivienda de la víctima y lo hirieron con arma blanca y arma de fuego”, señaló el OIJ.

LEA MÁS: A joven embarazada asesinada la torturaron tanto que el bebé tenía una pierna quebrada

Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que no encontraron indicios balísticos dentro de la casa pese a que Miranda presentaba varios balazos, por lo que se investiga si los homicidas habrían usado un arma tipo revólver, la cual no expulsa los casquillos.

De momento las autoridades tampoco han dado a conocer cuál sería el posible móvil detrás de este atroz crimen, el cual tiene a todos los vecinos de Miramar muy consternados.