Sucesos

Mujer resulta herida de gravedad tras ser atacada con cuchillo en el cuello en Puntarenas

Las autoridades judiciales aún no han dado una versión clara de cómo ocurrieron los hechos

Por Adrián Galeano Calvo

La provincia de Puntarenas fue escenario de un escalofriante hecho, pues una mujer estuvo a punto de perder la vida tras ser víctima de un violento ataque con un cuchillo.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 11:30 p.m. de este sábado en Chacarita de Puntarenas, específicamente en el sector de Fray Casiano.

El ataque ocurrió en Chacarita de Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

En ese sitio, los paramédicos atendieron a una mujer que presentaba una herida por arma en el cuello, la cual fue trasladada en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

De momento no se tienen claras las circunstancia que mediaron en este hecho.

Mujer herida PuntarenasMujeres acuchillada Puntarenas
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

