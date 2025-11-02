Mujer resulta herida de gravedad tras ser atacada con cuchillo en el cuello en Puntarenas

La provincia de Puntarenas fue escenario de un escalofriante hecho, pues una mujer estuvo a punto de perder la vida tras ser víctima de un violento ataque con un cuchillo.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 11:30 p.m. de este sábado en Chacarita de Puntarenas, específicamente en el sector de Fray Casiano.

El ataque ocurrió en Chacarita de Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

En ese sitio, los paramédicos atendieron a una mujer que presentaba una herida por arma en el cuello, la cual fue trasladada en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

De momento no se tienen claras las circunstancia que mediaron en este hecho.