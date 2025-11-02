Joven panameño de 19 años fue asesinado de balazo en el pecho dentro de bar en Limón

Una salida a un bar ubicado en la provincia de Limón terminó por convertirse en una sangrienta tragedia para un joven extranjero.

Se trata de un muchacho panameño apellidado Abrego, de 19 años, quien fue asesinado dentro del bar en el que se encontraba pasando el rato.

LEA MÁS: Señor de 61 años fue asesinado a puñaladas y balazos dentro de su propia casa en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que el crimen ocurrió a eso de las 12:50 a.m. de este domingo dentro de un bar ubicado en la localidad de Sixaola, en Talamanca.

Al parecer, el homicidio de Abrego se dio como consecuencia de una discusión en la que este se vio involucrado.

Según el OIJ, los dos sospechosos huyeron en una motocicleta. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal de GN/Cortesía)

LEA MÁS: OIJ revela cómo ocurrió aterradora balacera en la que sicarios mataron a hombre e hirieron a niño inocente

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja preliminarmente es que la víctima se encontraba dentro de un local tipo bar y, al parecer, se habría dado una discusión con al menos dos personas, donde una de estas sacó un arma de fuego y disparó contra la integridad física de la víctima”, detalló el OIJ.

En medio de ese altercado Abrego recibió un disparo directamente en el pecho, el cual terminó causándole la muerte en ese sitio.

LEA MÁS: Intentan matar a hombre de un balazo en la cara en San Carlos

En cuanto a los dos sospechosos, la Policía Judicial indicó que cuentan con información de que estos se dieron a la fuga en una motocicleta.

En el lugar del crimen, los investigadores recolectaron un casquillo de arma 9 milímetros, el cual será analizado con el fin de identificar el arma usada.