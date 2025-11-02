OIJ revela cómo ocurrió aterradora balacera en la que sicarios mataron a hombre e hirieron a niño inocente

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo ocurrió la aterradora balacera en Cartago que dejó como saldo un hombre fallecido y un niño inocente de 10 años herido de gravedad.

La oficina de prensa de la Policía Judicial informó que los hechos ocurrieron pasada la 1:30 a.m. de este domingo en la localidad de Santiago de Paraíso, en Cartago.

Morales murió cuando intentó resguardarse en la casa en la que estaba el niño. Foto Archivo.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado como un hombre apellidado Morales, de 31 años, quien, en apariencia, no tendría ningún tipo de relación con el niño herido.

Sobre la dinámica de los hechos, el OIJ indicó que el ataque armado se dio cuando Morales caminaba por una calle y fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

“El sujeto que viajaba como acompañante en la motocicleta empezó a disparar contra el ofendido y este, al parecer, trató de resguardarse en la parte frontal de una vivienda, pero los sospechosos siguieron disparándole”, detalló el OIJ.

La lluvia de disparos terminó acabando con la vida de Morales, quien murió a consecuencia de múltiples impactos de bala en la cabeza, el pecho y una axila.

En cuanto al niño herido, este se encontraba dentro de la casa baleada por los sicarios en su afán por asesinar a Morales.

“Producto de los disparos, un menor de 10 años que se encontraba dentro de la vivienda resultó herido en el pecho y fue llevado al Hospital Nacional de Niños para su respectiva atención”, agregó el OIJ.

Los investigadores judiciales que atendieron la escena encontraron indicios que los hacen presumir que los sujetos de la motocicleta dispararon al mismo tiempo contra Morales, pues en el sitio del suceso encontraron casquillos de arma calibre 9 milímetros y fragmentos de proyectil de escopeta.

De momento las autoridades no han determinado cuál sería el móvil del crimen, pero por cómo se dieron los hechos, todo apunta a que se trataría de un aparente ajuste de cuentas.