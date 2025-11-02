Eli Feinzaig habla por primera vez del trágico accidente en el que falleció su asesora

Eli Feinzaig, candidato presidencial de Costa Rica por el Partido Liberal Progresista (PLP), habló, por primera vez, del trágico accidente de tránsito en el que falleció su asesora, Ericka Benavides, de 56 años.

Por medio de una extensa publicación hecha en su perfil de Facebook, el también diputado reveló muchas de las cosas que vivió el pasado viernes 24 de octubre, luego de que el pick-up en el que viajaba junto con Ericka Benavides y a su chofer, Fabián Cascante, chocó de frente contra un camión en Buenos Aires de Palmares.

“Ya de regreso en casa, cuatro costillas quebradas y el esternón engrapado. Adaptándome, tratando de seguir los consejos médicos y tratamientos recomendados, es momento de tomar unos minutos para agradecer. Agradecer primero a Ericka, por haber sido una amiga leal y una colaboradora extraordinaria, y por ser hoy luz que nos guía y nos recuerda que debemos trabajar más fuerte y con alegría para rescatar la paz, la seguridad, la decencia y la democracia”.

Eli Feinzaig, agradeció a todos los ángeles que lo acompañaron ese día. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Ángel caído del cielo

Feinzaig agradeció, primeramente, a Heylin Azofeifa y a su esposo Leonel Anchía, el matrimonio que, prácticamente, lo rescató ese día al sacarlo del vehículo accidentado.

“Cuando todavía yo no entendía qué había pasado, los vi venir corriendo hacia nuestro carro. Cuando vieron que dentro de las circunstancias, yo no estaba tan mal, Leonel se fue a ayudar a Fabián, que sí estaba más malito. Heylin nunca se separó de mí (...) Pero vuelvo a Heylin, quien, incluso, desde antes de llegar hasta mí, ya venía dándome instrucciones: no se mueva, ya le vamos a ayudar. Desde que llegó, estuvo intentando mantenerme alerta con preguntas y conversación. Me ofreció sacar mi celular del carro y me lo cuidó. Me ofreció venirse conmigo en la ambulancia y me acompañó hasta la puerta del hospital de San Ramón. Le pedí que sacara del carro el maletín de mi computadora personal y cuando no la dejaron entrar al hospital, se esperó hasta que pudo entregar mis pertenencias", contó el candidato presidencial.

Feinzaig describió a Heylin como un “ángel caído del cielo”, que cumplió a cabalidad el proverbio que dice “haz el bien sin mirar a quién”. Aseguró que las palabras no hacen justicia para expresarle su agradecimiento.

En la publicación, el diputado también agradeció el gran trabajo hecho por el personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, quienes se esforzaron para ayudarlo a él, a Fabián y al conductor del camión contra el que chocaron, identificado como Pablo Trigueros.

También agradeció la labor hecha por todo el personal del Hospital de San Ramón, así como de las personas que se encargaron de trasladarlo vía aérea hasta el Hospital Metropolitano.

Un importante “vecino”

En el mortal accidente falleció la asesora Ericka Benavides. (Alonso Tenorio/La Nación)

Entre todo lo que contó, Eli Feinzaig también reveló que estando en ese centro médico tuvo como “vecino” a una importante figura, que también estaba recuperándose tras un momento complicado de salud.

“En el hospital me tocó de vecino monseñor Javier Román, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal. Ahí estuvimos conversando cuando ya ambos estuvimos mejor, y pidiendo cada uno por la salud del otro, por lo cual le estoy profundamente agradecido; así como a mi amigo, el padre Marvin Benavides, cura párroco de San Miguel Arcángel en Escazú, quien estuvo cuidando de Monseñor, pero siempre también atento a mi evolución”.

Feinzaig también destacó el sentido mensaje que recibió por parte de los hijos de Ericka.

“Álvaro y Andrés, los hijos de Ericka Benavides, mandaron mensajes a mi esposa que me trajeron tanta paz, que nunca podré agradecerles lo suficiente. En medio de su propio dolor, saber que ellos consideran que los últimos cuatro años (que Ericka dedicó en alma, vida y corazón al proyecto político del PLP) fueron los mejores de su intensa, pero corta vida, y que por ello están tremendamente agradecidos, es lo que más me ha ayudado a empezar a superar el dolor de su partida”.