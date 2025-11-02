Sucesos

Motociclista pierde la vida tras caer a río en San Carlos

El trágico hecho ocurrió la mañana de este domingo

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre sufrió el peor de los destinos tras perder el control de su motocicleta y caer dentro de un río en San Carlos, Alajuela.

La Cruz Roja informó que dicho accidente cobró la vida del motociclista a eso de las 8:20 a.m. de este domingo, cuando este circulaba por una calle en Florencia de San Carlos.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre un motociclista que, por razones que no son claras, se salió de la carretera y cayó a un río, por lo que de inmediato enviaron personal al sitio.

“A la hora de llegada de las unidades se visualiza al hombre flotando en el río”, indicó Carlos Novoa, vocero de Cruz Roja.

Los paramédicos sacaron al hombre y lo llevaron hasta una zona segura, lamentablemente ya no había nada que hacer por él.

De momento no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que se trata de un hombre de unos 35 años.

