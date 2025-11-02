Niño inocente fue baleado por sicarios en un día que esperaba con mucha ilusión

El niño inocente que fue baleado por unos sicarios en Cartago aguardaba con especial entusiasmo la llegada de este domingo, por un motivo que lo llenaba de mucha alegría.

La razón por la que estaba tan ilusionado era su cumpleaños número 10, el cual iba a celebrar este mismo domingo junto con sus familiares y seres queridos.

LEA MÁS: OIJ revela cómo ocurrió aterradora balacera en la que sicarios mataron a hombre e hirieron a niño inocente

Así lo confirmó una fuente policial a La Teja, información que también fue corroborada en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones.

Lamentablemente, esa celebración no pudo realizarse, todo por culpa de dos sicarios que desataron una terrible balacera, en la cual el niño recibió un disparo en el pecho.

Los sicarios ejecutaron dicha balacera con el fin de asesinar a un hombre apellidado Morales, de 31 años, quien en su afán de escapar de los balazos trató de refugiarse frente a la casa en la que se encontraba el menor.

El niño tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital Nacional de Niños (HNN). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Familiares entregan a muchacho de 17 años sospechoso de tratar de matar a policía en Limón

El crimen ocurrió a eso de la 1:30 a. m. de este domingo en Santiago de Paraíso, Cartago.

Sobre la dinámica de los hechos, el OIJ indicó que el ataque armado se dio cuando Morales caminaba por una calle y fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

LEA MÁS: Trabajador perdió la vida en accidente laboral en el que sufrió la amputación de su brazo derecho

“El sujeto que viajaba como acompañante en la motocicleta empezó a disparar contra el ofendido y este, al parecer, trató de resguardarse en la parte frontal de una vivienda, pero los sospechosos siguieron disparándole”, detalló el OIJ.

El niño baleado en Cartago fue llevado de emergencia al Hospital Nacional de Niños y, de momento, se desconoce su estado de salud.