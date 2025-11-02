Familiares entregan a muchacho de 17 años sospechoso de tratar de matar a policía en Limón

Un muchacho de 17 años era buscado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de tratar de matar a un oficial de la Fuerza Pública en Limón.

Los familiares del joven hicieron algo digno de aplausos, pues fueron ellos quienes se encargaron de presentar al muchacho ante las autoridades para que le haga frente a la investigación.

Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa del OIJ, la cual indicó que el joven sospechoso fue entregado por sus propios familiares la noche de este sábado 1 de noviembre.

El muchacho es investigado por el ataque a balazos de un oficial de la Fuerza Pública. Foto: Alejandro Gamboa

La detención del muchacho era una prioridad para el OIJ de Batán, el cual el pasado viernes realizó tres allanamientos para tratar de detenerlo, pero el joven no se encontraba en los inmuebles allanados.

El muchacho es vinculado con la tentativa de homicidio contra un policía apellidado Umaña, de 55 años, quien se desempeñaba como notificador. Los hechos ocurrieron el viernes 24 de octubre en Matina de Limón, en las cercanías del antiguo correo.

“Los hechos se dieron cuando el ofendido, quien es un oficial de Fuerza Pública, apellidado Umaña, se encontraba realizando unas diligencias propias de su trabajo, momento en el que, en apariencia, fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon sin mediar palabra alguna”, detalló el OIJ.

De acuerdo con el informe del OIJ, el uniformado recibió dos balazos, uno en el pecho y el otro en una de sus piernas, afortunadamente sobrevivió al ataque y fue trasladado por varios de sus compañeros a la clínica de Batán.

En cuanto al motivo del ataque, las autoridades judiciales investigan una versión que señala que el oficial habría requisado al muchacho y a otro joven, situación que los molestó.