Sucesos

Familiares entregan a muchacho de 17 años sospechoso de tratar de matar a policía en Limón

El pasado viernes el OIJ había realizado tres allanamientos para detener al joven, pero no tuvo éxito

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho de 17 años era buscado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de tratar de matar a un oficial de la Fuerza Pública en Limón.

Los familiares del joven hicieron algo digno de aplausos, pues fueron ellos quienes se encargaron de presentar al muchacho ante las autoridades para que le haga frente a la investigación.

LEA MÁS: Gatilleros en moto fueron quienes trataron de matar a policía a plena luz del día

Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa del OIJ, la cual indicó que el joven sospechoso fue entregado por sus propios familiares la noche de este sábado 1 de noviembre.

El muchacho es investigado por el ataque a balazos de un oficial de la Fuerza Pública. Foto: Alejandro Gamboa

La detención del muchacho era una prioridad para el OIJ de Batán, el cual el pasado viernes realizó tres allanamientos para tratar de detenerlo, pero el joven no se encontraba en los inmuebles allanados.

LEA MÁS: Joven panameño de 19 años fue asesinado de balazo en el pecho dentro de bar en Limón

El muchacho es vinculado con la tentativa de homicidio contra un policía apellidado Umaña, de 55 años, quien se desempeñaba como notificador. Los hechos ocurrieron el viernes 24 de octubre en Matina de Limón, en las cercanías del antiguo correo.

“Los hechos se dieron cuando el ofendido, quien es un oficial de Fuerza Pública, apellidado Umaña, se encontraba realizando unas diligencias propias de su trabajo, momento en el que, en apariencia, fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon sin mediar palabra alguna”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Señor de 61 años fue asesinado a puñaladas y balazos dentro de su propia casa en Puntarenas

De acuerdo con el informe del OIJ, el uniformado recibió dos balazos, uno en el pecho y el otro en una de sus piernas, afortunadamente sobrevivió al ataque y fue trasladado por varios de sus compañeros a la clínica de Batán.

En cuanto al motivo del ataque, las autoridades judiciales investigan una versión que señala que el oficial habría requisado al muchacho y a otro joven, situación que los molestó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Policía baleado LimónJoven sospechoso balear policía
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.