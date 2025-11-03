Sucesos

Siquirres vuelve a ser escenario de sangre: hombre muere de un disparo en la cabeza

Violencia sin tregua en el Caribe costarricense

Por Alejandra Morales

Un hombre de aproximadamente 34 años sufrió una herida de arma de fuego en la cabeza y cuando la Cruz Roja llegó, lo declararon sin vida.

Esta situación fue reportada a las 11:54 p. m. de este domingo 2 de noviembre, en Francia de El Cairo de Siquirres.

Las causas del crimen están bajo investigación, las autoridades judiciales de momento, no han detallado lo que mediaron en esta situación violenta.

La Fuerza Pública estuvo en el sitio hasta avanzada la noche, cuando agentes del OIJ levantaron el cuerpo en el sector de Limbo, Duacarí. Foto: Reiner Montero.
Violencia sin tregua en el Caribe costarricense. Foto: Ilustrativa

Las personas entre los 30 y 39 años son el segundo grupo etario que más muere por hechos de violencia, según las estadísticas del OIJ.

Hasta el 31 de octubre anterior, contabilizaban 224 víctimas dentro de este rango de edad.

Limón es la segunda provincia más golpeada por la violencia, después de San José.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

