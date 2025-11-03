Siquirres vuelve a ser escenario de sangre: hombre muere de un disparo en la cabeza

Un hombre de aproximadamente 34 años sufrió una herida de arma de fuego en la cabeza y cuando la Cruz Roja llegó, lo declararon sin vida.

Esta situación fue reportada a las 11:54 p. m. de este domingo 2 de noviembre, en Francia de El Cairo de Siquirres.

Las causas del crimen están bajo investigación, las autoridades judiciales de momento, no han detallado lo que mediaron en esta situación violenta.

Las personas entre los 30 y 39 años son el segundo grupo etario que más muere por hechos de violencia, según las estadísticas del OIJ.

Hasta el 31 de octubre anterior, contabilizaban 224 víctimas dentro de este rango de edad.

Limón es la segunda provincia más golpeada por la violencia, después de San José.

