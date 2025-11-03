Hombre asesinado en Cartago sería otra víctima inocente; niño de 10 años sigue delicado

Brance Morales Serrano, de 31 años, sería otra víctima inocente de los ataques armados que sacuden a Costa Rica.

En el ataque en el que murió también resultó herido un niño de 10 años, quien dormía cuando ocurrió la agresión, la madrugada de este domingo 2 de noviembre, a la 1:55 a. m.

Morales sería una víctima inocente; esa es la versión preliminar que manejan los investigadores del OIJ.

Los vecinos del barrio Cementerio, en Santiago de Paraíso de Cartago, también consideran que él es una víctima colateral.

“Él era un peón agrícola, trabajaba sacando tomate y vainicas; muchas veces le vendían comida y sí tenía su vicio, pero nunca se le vio con gente extraña o haciendo daño en la comunidad. Esto nos ha dolido porque él no hacía daño”, expresó una vecina que prefirió reservar su nombre por temor a represalias.

Otra agregó que durante un tiempo vivió con él y da fe de que nunca le hizo daño.

Ariel Morales, hermano de Brance, también atendió a La Teja mientras preparaban el funeral de su ser querido, y solo pide justicia por su familiar.

Era mi hermano menor, él era muy querido por la comunidad. Fue una muerte inocente, porque no tenía problemas; nunca lo llegaron a buscar a la casa. Ha sido un impacto para toda la familia”, expresó el pariente.

Balas hieren a niño de 10 años

03/11/2025 Santiago de Paraíso. Seguimiento a caso de balacera donde murió un hombre y un niño de 10 años resultó herido dentro de la casa donde hubo varios impactos de bala. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Versión preliminar de cómo ocurrió el ataque

La versión preliminar que manejan los investigadores indica que Brance estaba en una parada de buses cuando unos hombres en moto lo amenazaron y lo obligaron a señalar una casa.

De momento se desconoce si le preguntaban por alguna persona en especial. Brance habría caminado escasos 50 metros hasta la vivienda donde estaba el niño, y cuando los hombres se acercaron a la puerta, dispararon de manera indiscriminada.

Los balazos alcanzaron a Brance, quien murió en el sitio, e hirieron al niño, que permanece delicado.

Las autoridades tratan de determinar quién era el objetivo de este violento ataque, que le robó la paz a los vecinos.

El niño, junto a su mamá y padrastro, tenía una semana de haber llegado a la casa. Al parecer andaban de paso, pues en ese sitio vivió la mamá del padrastro del menor.

Cabe resaltar que el OIJ informó que Brance no tenía antecedentes ni tampoco era reconocido policialmente.