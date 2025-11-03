Ella es la mujer que murió junto a hija por fuga de gas que habría sido causada por hombre

Cindy Elizabeth Murillo, de 39 años, es la mujer que la noche de este domingo fue encontrada sin vida junto a su pequeña hija de 4 años dentro de un apartamento en San Rafael de Alajuela.

Ambas fallecieron, al parecer, a consecuencia de una fuga de gas LP. Las autoridades investigan si dicha situación habría sido causada por un hombre apellidado Chavarría, a quien encontraron en ese mismo lugar con graves heridas de arma blanca en sus brazos.

De acuerdo con información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Cindy también era madre de un joven de 16 años y una muchacha de 18, quienes nacieron de una relación anterior y son medios hermanos de la pequeña fallecida.

El hecho ocurrió en un apartamento en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/El hecho ocurrió en un apartamento en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela. Foto Facebook.)

Según el TSE, Bonilla era vecina de la comunidad de Pacto del Jocote, en San José de Alajuela, pero trascendió que tenía cerca de 6 meses de estar viviendo en San Rafael de Alajuela.

La tragedia que cobró la vida de Cindy y su pequeña hija ocurrió la noche de este domingo en un apartamento ubicado en calle La Esperanza, San Rafael de Alajuela.

La Cruz Roja informó que la alerta que recibieron señalaba sobre la presencia de tres personas lesionadas dentro de una casa, producto de un incidente con un cilindro de gas.

Mientras que el Cuerpo de Bomberos detalló que, de acuerdo con la Fuerza Pública, en ese sitio se dio una fuga de gas, la cual fue controlada por los bomberos que llegaron al sitio.

Este lunes el OIJ dio a conocer que, en apariencia, los cuerpos de Cindy y su hija no mostraban heridas visibles, lo que de cierta manera fortalece la versión de que ambas murieron a consecuencia de un escape de gas LP.

Las autoridades judiciales se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en este hecho, para así determinar si, en efecto, se trata de un doble homicidio en San Rafael de Alajuela.