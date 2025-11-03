Tras horas de angustia, encuentran con vida a señor de 65 años herido a la orilla de río

La búsqueda del señor, de 65 años, desaparecido en Quepos desde la tarde del domingo, tuvo un final feliz, pues fue encontrado con vida este lunes.

LEA MÁS: Ella es la mujer que murió junto a hija por fuga de gas que habría sido causada por hombre

Así lo confirmó la Cruz Roja, la cual indicó que el señor, cuya identidad no se dio a conocer, fue encontrado a la orilla de un río en San Cristóbal de Quepos.

El rescate del hombre fue más complicado de lo que se esperaba, pues este se hallaba herido en una zona de difícil acceso.

El señor fue encontrando al margen de un río en Quepos. Foto CRC. (Cruz Roja/El señor fue encontrando al margen de un río en Quepos. Foto CRC.)

LEA MÁS: Hombre que se metió a casa de expareja para machetearla junto a novio recibió merecido castigo

“A las 3:39 p.m. fue ubicado en la margen de un río; presentaba fracturas en una pierna. Baquianos, brigadistas privados de Pérez Zeledón y cruzrojistas se están dando a la tarea de llevarlo a un punto seguro”, dijo Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de Cruz Roja.

LEA MÁS: Quinceañero se disfrazó de tráfico para Halloween y la travesura le salió bien cara

De acuerdo con las autoridades, el hombre desapareció en Quepos la tarde de este domingo luego de salir a caminar por una zona montañosa y no regresar más a su casa.