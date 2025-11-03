Hombre que se metió a casa de expareja para machetearla junto a novio recibió merecido castigo

Un hombre apellidado Ocampo Castro recibió un merecido castigo tras haber intentado asesinar a machetazos a su expareja y al novio de esta.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta de San Carlos consiguió que el Tribunal Penal de San Carlos condenara a Ocampo a 32 años de cárcel como responsable de cometer los delitos de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el imputado y la ofendida mantuvieron una relación de 10 años, de la cual tuvieron dos hijos en común. Sin embargo, para el momento de los hechos, ya no se encontraban juntos.

El ataque ocurrió en Aguas Zarcas de San Carlos, la noche del 27 de noviembre del 2024, cuando Ocampo ingresó a la casa de su expareja.

Ocampo fue condenado a 32 años de cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

“Según demostró el despacho, Ocampo tenía un machete, el cual utilizó para agredir a las víctimas (expareja y al novio de esta)”.

Producto del ataque con machete, la mujer fue herida en el rostro y en el brazo izquierdo, mientras que su pareja presentó lesiones en el hombro derecho y también en el brazo izquierdo.

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.