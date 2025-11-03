Sucesos

Hombre que se metió a casa de expareja para machetearla junto a novio recibió merecido castigo

El hombre apellidado Ocampo atacó a la mujer con la que tuvo dos hijos tras una relación de 10 años

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre apellidado Ocampo Castro recibió un merecido castigo tras haber intentado asesinar a machetazos a su expareja y al novio de esta.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta de San Carlos consiguió que el Tribunal Penal de San Carlos condenara a Ocampo a 32 años de cárcel como responsable de cometer los delitos de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio.

LEA MÁS: Reporte policial revela la desgarradora escena que policías encontraron en casa donde murieron madre y su pequeña hija

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el imputado y la ofendida mantuvieron una relación de 10 años, de la cual tuvieron dos hijos en común. Sin embargo, para el momento de los hechos, ya no se encontraban juntos.

El ataque ocurrió en Aguas Zarcas de San Carlos, la noche del 27 de noviembre del 2024, cuando Ocampo ingresó a la casa de su expareja.

Ocampo fue condenado a 32 años de cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

LEA MÁS: Quinceañero se disfrazó de tráfico para Halloween y la travesura le salió bien cara

“Según demostró el despacho, Ocampo tenía un machete, el cual utilizó para agredir a las víctimas (expareja y al novio de esta)”.

Producto del ataque con machete, la mujer fue herida en el rostro y en el brazo izquierdo, mientras que su pareja presentó lesiones en el hombro derecho y también en el brazo izquierdo.

LEA MÁS: OIJ confirma algo que ya se sospechaba en tragedia en la que murieron madre e hija en Alajuela

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Condenado machetazos exparejaMujer macheteada San Carlos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.