Quinceañero se disfrazó de tráfico para Halloween y la travesura le salió bien cara

El muchacho fue sorprendido cuando andaba un chaleco con las inscripciones de “Policía” y “Tránsito”

Por Adrián Galeano Calvo

Un quinceañero se metió en graves problemas por el disfraz que escogió para celebrar Halloween, pues terminó siendo detenido por las autoridades y hasta podría enfrentar una causa penal.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que el joven andaba disfrazado de tráfico, pues portaba un chaleco reflectivo con las inscripciones “Policía” y “Tránsito”.

El muchacho fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública a eso de la 1 a. m. de este domingo, cuando realizaban un operativo en Liberia, Guanacaste.

“Los miembros de la Fuerza Pública, como parte de un operativo que estaban realizando, detectaron al joven por los semáforos ubicados frente al McDonald’s de la ciudad de Liberia”, indicó Seguridad.

El joven fue detenido en la Carretera Interamericana Norte y remitido a la Fiscalía Penal Juvenil, según la Fuerza Pública. Oficiales de tránsito se llevaron la motocicleta. Fotografía:
El muchacho de 15 años fue presentado ante la Fiscalía Penal Juvenil. Fotografía: (Fuerza Pública/Cortesía)

Los uniformados coordinaron con el fiscal de turno y este ordenó la aprehensión del muchacho, quien fue remitido a la Fiscalía Penal Juvenil, donde podría ser procesado por el uso de insignias policiales.

“Además de no contar con licencia de conducir, la moto que conducía el menor tampoco contaba con los derechos de circulación al día, por lo cual le fue decomisada por parte de la Policía de Tránsito”, destacó Seguridad.

quinceañero detenido LiberiaFalso tráfico Liberia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

