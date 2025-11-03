Halloween de terror: celebración en La California terminó en susto para un montón de jóvenes que quedaron sin celulares

Las fiestas de Halloween que se realizaron este fin de semana en varios bares de La California y San José terminaron en un tremendo susto para un montón de jóvenes.

Esto debido a que cuando se tocaron la bolsa del pantalón o revisaron su bolso, se dieron cuenta de que sus celulares habían desaparecido.

Esta historia de terror tuvo un final feliz, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que detuvieron a dos sospechosos con un montón de celulares.

El OIJ y la Fuerza Pública realizaron varios operativos en distintos puntos de San José. Foto con fines ilustrativos. (Gabriela Téllez)

La Policía Judicial informó que este fin de semana, junto con personal de la Fuerza Pública, realizaron operativos en varios puntos de San José, debido a las aglomeraciones generadas por las actividades organizadas en distintos bares de la capital.

“Como resultado de estos operativos, se logró la detención de dos personas que se desplazaban en un vehículo por las inmediaciones de Barrio González Lahmann.

“En el interior del automotor, así como en sus pertenencias, se encontraron alrededor de 40 teléfonos celulares que, aparentemente, habían sido hurtados, por lo que la situación fue atendida por agentes de la Sección de Hurtos”, detalló el OIJ.

Ante esto, el OIJ insta a la población que haya sido víctima de robo de celulares a presentarse en la oficina del OIJ más cercana e interponer la respectiva denuncia.

“Se recomienda a las personas tener a mano los datos de su celular (IMEI) o algún detalle que lo pueda identificar para que se le pueda devolver a su respectivo dueño”.