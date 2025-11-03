Reporte policial revela la desgarradora escena que policías encontraron en casa donde murieron madre y su pequeña hija

Oficiales de la Fuerza Pública encontraron una escena realmente desgarradora, cuando ingresaron a la casa, en San Rafael de Alajuela, en la que una mujer y su pequeña hija fueron halladas sin vida.

Se trata de Cindy Elizabeth Murillo Bonilla, de 39 años, y su hija de apenas cuatro años, quienes fallecieron, al parecer, a manos de un hombre apellidado Chavarría Monge, de 41 años, quien era la pareja sentimental de Bonilla.

Hasta el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha determinado la causa de muerte de madre e hija; sin embargo, no se descarta que ambas murieran a consecuencia de una fuga de un cilindro de gas que pudo haber sido provocada por Chavarría.

LEA MÁS: Ella es la mujer que murió junto a hija por fuga de gas que habría sido causada por hombre

El reporte policial hecho por los uniformados, el cual fue facilitado por una fuente a La Teja, revela los detalles de la desgarradora escena encontrada la noche de este domingo.

El hecho ocurrió en un apartamento en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/El hecho ocurrió en un apartamento en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela. Foto Facebook.)

“Oficiales de la unidad policial informan que personal de Cruz Roja declara fallecidas a una mujer y a una niña que son ubicadas dentro de la vivienda. Un hombre con cortaduras en los brazos es trasladado al hospital local”.

El informe hecho por los oficiales también revela cómo se encontraban los cuerpos de la madre y su hija.

LEA MÁS: OIJ confirma algo que ya se sospechaba en tragedia en la que murieron madre e hija en Alajuela

“Su cuerpo (Murillo) se encuentra desnudo boca abajo, a la niña se le observa sangre en el rostro”, destaca el informe.

Además, los uniformados mencionaron que en la escena observaron un cilindro de gas con la llave abierta.

Extraoficialmente, trascendió que el primero en descubrir la trágica escena habría sido el hermano de Chavarría, quien encontró al sospechoso tapado con una sábana y abrazado al cilindro.

LEA MÁS: Niña de 5 años y una mujer fallecieron y un hombre está grave por fuga de gas LP

Esteban Obando, jefe del OIJ de Alajuela, confirmó que están investigando este caso como un doble homicidio.

“Como parte de las diligencias preliminares se tiene el traslado de los cuerpos a Medicatura Forense, donde nos indicarán la causa y manera de muerte”, destacó Obando.