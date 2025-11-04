Feto encontrado por guarda en parqueo sería de una bebé de siete meses de gestación

Los agentes investigan el hallazgo del feto de la bebé. foto ilustrativa (Alonso_Tenorio)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes que el feto encontrado por el guarda de un parqueo en Curridabat sería de una bebé.

La oficina de prensa de la Benemérita informó que recibieron la alerta a eso de las 10:37 a.m., en la que se les indicó sobre el hallazgo en el sector de Curridabat, San José, específicamente a unos 300 metros de La Galera.

“Cruz Roja responde con un recurso y en el lugar se confirma la situación”, indicó Jeremy Poveda, vocero de la Cruz Roja.

Las autoridades judiciales indicaron que el guarda del parqueo estaba realizando una inspección, cuando observó una bolsa en la cual vio lo que parecía ser un feto.

“Este tenía entre 7 y 8 meses de gestación, supuestamente es una niña que se encuentra en avanzado estado de descomposición, el caso sigue en investigación”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para tratar de dar con la madre de la bebé.