Hombre muere tras 40 días de agonía por riña en Alajuela

Un hombre de apellido Jara, de 42 años, tuvo una agonía de 40 días, luego sufrir fuertes golpes al verse involucrado en una riña.

Jara falleció en el hospital San Rafael de Alajuela, confirmó la oficina de prensa del OIJ.

Él llegó al centro médico el viernes 26 de setiembre anterior, los médicos trataron de salvarle la vida, pero falleció este miércoles 5 de noviembre, pasadas las 5 p. m.

Al hombre de apellido Jara, de 42 años, lo declararon fallecido en el hospital San Rafael de Alajuela.

El OIJ investiga quiénes se vieron involucrados en este problema y las causas que lo generaron.

De momento, no hay personas detenidas por esta agresión.

Alajuela contabiliza 86 homicidios de 746 que registra Costa Rica hasta este jueves 6 de noviembre, y es la cuarta provincia que presenta mayores problemas de violencia.