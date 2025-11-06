Esto hacían los dos trabajadores antes de morir aplastados por un tráiler en Limón 2000

Los dos hombres que murieron al ser aplastados por un tráiler en Limón 2000, sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, estaban trabajando en la construcción de esa vía.

Ellos no eran empleados directos del Ministerio de obras Públicas y Transportes (MOPT), sino que trabajaban para una empresa contratada por esta institución.

El fatal accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este jueves 6 de noviembre.

“Esta es un área en construcción, por lo que hacemos un llamado a manejar con prudencia y respetar la señalización correspondiente”, señalaron en el MOPT.

El tráiler se volcó en Limón 2000, sobre la ruta 32, y cobró la vida de dos trabajadores. Foto: Siquirres se informa (Siquirres se informa/Siquirres se informa)

Las identidades de ellos no ha trascendido. El trágico accidente ocurrió frente a la mirada de otros compañeros de trabajo que estaban en el sitio y quienes en medio de la impotencia no pudieron rescatarlos.

“De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Tránsito, el accidente pudo ser por exceso de velocidad; sin embargo, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas”, agregaron en la oficina de prensa del MOPT.

Esta carretera está sin terminar y en muchos tramos está cerrada y se convierte en solo dos vías; además, tiene cortes en la carretera, significando un peligro para quienes deban pasar por el sitio.

Otros dos trabajadores están graves

Otras dos personas resultaron heridas en este mismo accidente y fueron llevadas de emergencia al hospital Tony Facio de Limón.

“En el sitio se atendieron cuatro pacientes: dos fueron trasladados en condición urgente al Hospital Tony Facio, mientras que dos personas fueron declaradas sin signos vitales”, señalaron en la Benemérita.