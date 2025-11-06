Este es el desgarrador mensaje que joven dedicó a hermanita de 4 años que fue asesinada junto a mamá en Alajuela

Un mensaje desgarrador que no puede dejar a nadie indiferente, así se puede describir la publicación hecha por el hermano de la chiquita de 4 años que fue asesinada junto a su mamá, la pastora Cindy Murillo, el pasado domingo en San Rafael de Alajuela.

El joven apellidado Gutiérrez usó su perfil de Facebook para publicar un sentido mensaje de despedida para su pequeña hermana, en el cual también exigió que situaciones como estas no se sigan repitiendo en el país.

“Hoy, el cielo recibe a un ángel. Su sonrisa se apaga aquí, pero ilumina allá donde la maldad no puede alcanzarla. Hoy muere una hermana, la hija de un padre, una vida inocente que no tenía por qué irse. Murió junto a su madre, víctima de una violencia que sigue desangrando este país”.

El hecho ocurrió en un apartamento en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela.

Gutiérrez señaló que cada femicidio, como del que fue víctima Cindy, es una herida abierta en el país, y destacó que la muerte de su hermanita y su madre representa un fracaso colectivo que debería estremecer hasta al más indiferente.

“¿Hasta cuándo más, Costa Rica? ¿Hasta cuándo más se seguirán contando nombres, rostros, sueños rotos, sin que cambie nada? ¿Hasta cuándo más se permitirá que los asesinos caminen libres mientras las familias entierran su esperanza? ¿Hasta cuándo más el silencio será cómplice del miedo, y la indiferencia vestirá de leyes lo que en el fondo es injusticia?”.

Justicia por muerte de madre y su pequeña hija

En su mensaje, el muchacho aseguró que ya no se trata de solo llorar la dolorosa pérdida, sino de exigir que la vida tenga valor y que la justicia realmente cumpla con su deber, para que crímenes como este no queden impunes.

“Hoy, en esta despedida, no solo se despide a una niña y a su madre. Se levanta también un grito: basta ya. Basta de callar, basta de justificar, basta de mirar hacia otro lado. Que este dolor no sea en vano. Que el nombre de ambas sea recordado como símbolo de lo que nunca más debe repetirse”.

pastora Cindy Bonilla.

La trágica muerte de Cindy y su pequeña hija se dio a conocer la noche del pasado domingo, cuando el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja ingresaron a la casa en la que vivían tras recibir una alerta sobre una fuga de gas.

En ese sitio encontraron los cuerpos de madre e hija, además hallaron a un hombre apellidado Chavarría, pareja de Cindy, quien presentaba heridas en los brazos que, al parecer, él mismo se causó. Extraoficialmente se habla de que el sujeto estaba abrazado a un cilindro de gas.

Chavarría es señalado como el principal sospechoso del doble homicidio y ahora las autoridades están tratando de determinar si Cindy y su hija murieron a consecuencia de la fuga de gas o si la muerte fue causada de otra forma.