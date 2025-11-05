Sucesos

Detienen a hermana, sobrina y a un colombiano por el homicidio de un hombre de 76 años en Guadalupe

El robo sería el móvil que desató la muerte del hombre

Por Silvia Coto

El homicidio del hombre de 76 años, ocurrido el pasado 29 de octubre en Guadalupe de Goicoechea, dio un giro revelador tras confirmarse que entre los detenidos por el crimen se encuentran su propia hermana y su sobrina, además del compañero sentimental de esta última, de nacionalidad colombiana.

El fallecido fue identificado como Eduardo Prado Echeverría.

Según Pablo Calvo, jefe a.i. del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José, la sobrina de apellido Alvarado, de 27 años, y su pareja de apellido Munera, de 26 años, vivían con la víctima en la vivienda donde ocurrió el incendio. La tercera detenida es la hermana del fallecido, de apellido Prado, de 62 años.

La hermana y la sobrina del fallecido están entre los detenidos. (OIJ/Cortesía)

Las tres personas fueron capturadas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, durante un allanamiento en Zapote, donde fueron detenidas las dos mujeres. El hombre colombiano fue detenido en La California, en San José.

El robo de objetos valiosos sería la causa del crimen.

LEA MÁS: Incendio en Guadalupe habría sido para ocultar el homicidio de un adulto mayor

El caso se originó la madrugada del 29 de octubre, cuando el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en Guadalupe. Al extinguir las llamas, los socorristas hallaron el cuerpo sin vida del propietario dentro del inmueble.

