Incendio en Guadalupe habría sido para ocultar el homicidio de un adulto mayor

Tres personas fueron detenidas por el incendio que habría sido provocado para ocultar el asesinato del adulto mayor

Por Silvia Coto

Los agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José detuvieron a tres personas sospechosas del incendio en que murió un hombre de 76 años, en un caso que inicialmente se reportó como un incendio en una vivienda en Guadalupe, Goicoechea.

Bomberos y Cruz Roja Costarricense atendieron un incendio estructural en Santa Eduviges, Guadalupe, donde se reportó al menos una persona atrapada dentro de la vivienda afectada.
El incendio en Guadalupe habría sido para ocultar un homicidio. (Alonso Tenorio/Cortesía)

El fallecido fue identificado como Eduardo Prado Echeverría.

La madrugada de este miércoles un incendio en una casa ocurrió en el sector de Santa Eduviges, en Guadalupe, San José.
Dos adultos y dos niños fueron rescatados de las llamas. (Alonso /Cortesía)

Los arrestos se realizaron entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, tras un allanamiento en una vivienda en Zapote, donde fueron capturadas dos mujeres: una de apellido Prado, de 62 años, y otra de apellido Alvarado, de 27.

La mujer de apellido Prado sería familiar del fallecido; sin embargo, las autoridades no detallaron el parentesco.

La madrugada de este miércoles un incendio en una casa ocurrió en el sector de Santa Eduviges, en Guadalupe, San José.
El incendio fue en una casa en el sector de Santa Eduviges, en Guadalupe, San José. (Alonso /Cortesía)

El tercer sospechoso, un hombre colombiano de apellido Munera, de 26 años, fue detenido en La California.

El caso ocurrió el 29 de octubre, cuando el Cuerpo de Bomberos atendió el incendio en cuatro viviendas en Guadalupe. Al apagar las llamas, los socorristas hallaron el cuerpo sin vida del adulto mayor dentro del inmueble.

Tras las primeras investigaciones, los agentes del OIJ determinaron que el incendio fue provocado con el fin de que el hombre falleciera. Según el OIJ, las pesquisas posteriores permitieron identificar a los tres detenidos como los presuntos responsables del crimen.

Tres personas fueron detenidas por el incendio que acabó con la vida del adulto mayor
Tres personas fueron detenidas por el incendio que acabó con la vida del adulto mayor (OIJ/cortesía)

Según la información preliminar, el móvil del homicidio habría sido el robo, ya que los sospechosos habrían despojado a la víctima de su dinero y pertenencias antes de incendiar la vivienda.

Los tres arrestados quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El día del incendio, los socorristas lograron rescatar a dos adultos y a dos niños, más de 25 personas atendieron la emergencia

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

