Golpe al corazón: Entrenador se enteró en hospital de la tragedia que acabó con la vida de su joven boxeadora

El entrenador Dennis Gutiérrez se encontraba en una camilla de un hospital cuando se enteró de que una de sus queridas boxeadoras había sido víctima de un trágico accidente de tránsito, el cual, horas después, le terminó costando la vida.

Esa querida pupila era Monserrat Rodríguez Díaz, de 14 años, quien falleció la madrugada de este jueves en el Hospital de Nicoya, luego de que ella, su mamá y otro familiar fueran atropellados por un carro que se dio a la fuga la tarde del miércoles en Nambí de Nicoya, Guanacaste.

Don Dennis Gutiérrez le contó a La Teja que él se encontraba en dicho centro médico desde horas de la mañana del miércoles, pues había sufrido un problema de salud.

Monserrat Rodríguez, joven boxeadora fallecida tras ser atropellada en Nicoya.

“Ayer tuve un percance de salud, tuve un paro cardiorrespiratorio, entonces estaba hospitalizado cerca de la sala de shock, ya en recuperación. Yo ingresé a las 11 a. m. y ella ingresó tarde, como a eso de las 5 p.m. Yo vi que entró una gente ahí, pero no supe quiénes eran, porque yo todavía no estaba muy consciente. Horas después fue cuando reconocí a la mamá de ella”.

De inmediato, don Dennis tuvo un mal presentimiento, por lo que empezó a preguntar con quién había llegado la señora al hospital y fue cuando le comentaron que se trataba de una niña que había sido atropellada.

“Me di cuenta por medio de las enfermeras, les pregunté cómo se llamaba la niña, porque a la mamá sí la reconocí, y ahí me enteré de que se trataba de Monserrat”, explicó Gutiérrez.

Lo peor vino en horas de la madrugada de este jueves, cuando los médicos confirmaron que Monse, como le decían de cariño, falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió en el choque.

El mortal accidente ocurrió la tarde del miércoles.

Don Dennis contó que él pudo hablar con la mamá de Monse y le dijo que ella y su familiar estaban bien tras el atropello, pero con el corazón hecho pedazos.

“Yo pedí la salida del hospital este jueves, para acompañar a la mamá y al resto de la familia en este momento tan difícil”, agregó.

De forma extraoficial, trascendió que el conductor del carro que causó la muerte de Monse fue detenido, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Monserrat Rodríguez formó parte del Comité de Deportes de Santa Cruz, también del de Nicoya, y con este último participó en los Juegos Deportivos Nacionales.

Además, era estudiante del Colegio Técnico Profesional de Nicoya (CTP de Nicoya).