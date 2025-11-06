Desgarradoras imágenes muestran vuelco del tráiler que cobró la vida de dos trabajadores

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) lamentó la muerte de los dos trabajadores que murieron prensados por un tráiler en Limón 2000, en la ruta 32.

Señalaron que el exceso de velocidad pudo haber sido la causa de esta tragedia.

“De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Tránsito, el accidente pudo ser por exceso de velocidad; sin embargo, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas”, agregaron en la oficina de prensa del MOPT.

Esta versión coincide con la de un testigo, quien le dijo a Noticias CaribeCR que el tráiler iba muy rápido.

El vehículo pesado tiene placas costarricenses.

El exceso de velocidad pudo haber sido la causa del vuelco de un tráiler que cobró la vida de dos trabajadores en Limón 2000, sobre la ruta 32. Foto: Rutas Nacionales Costa Rica (Rutas Nacionales Costa Rica/Rutas Nacionales Costa Rica)

El tráiler se volcó en Limón 2000, sobre la ruta 32, y cobró la vida de dos trabajadores. Foto: Siquirres se informa (Siquirres se informa/Siquirres se informa)

Las identidades de las víctimas aún no han trascendido, aunque se sabe que ellos trabajaban en la construcción de esa vía.

LEA MÁS: Este es el desgarrador mensaje que joven dedicó a hermanita de 4 años que fue asesinada junto a mamá en Alajuela

No eran empleados directos del MOPT, sino que laboraban para una empresa contratada por esta institución.

El fatal accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este jueves 6 de noviembre.

“Esta es un área en construcción, por lo que hacemos un llamado a manejar con prudencia y respetar la señalización correspondiente”, señalaron en el MOPT.

Esta carretera está sin terminar y en muchos tramos está cerrada, por lo que se convierte en solo dos vías; además, tiene cortes en la carretera, lo que representa un peligro para quienes deban pasar por el sitio.

El exceso de velocidad pudo haber sido la causa del vuelco de un tráiler que cobró la vida de dos trabajadores en Limón 2000, sobre la ruta 32. Foto: Rutas Nacionales Costa Rica (Rutas Nacionales Costa Rica/Rutas Nacionales Costa Rica)

Otros dos trabajadores están graves

El exceso de velocidad pudo haber sido la causa del vuelco de un tráiler que cobró la vida de dos trabajadores en Limón 2000, sobre la ruta 32. Foto: Rutas Nacionales Costa Rica (Rutas Nacionales Costa Rica/Rutas Nacionales Costa Rica)

Otras dos personas resultaron heridas en este mismo accidente y fueron llevadas de emergencia al hospital Tony Facio de Limón.

LEA MÁS: Hombre resulta herido de gravedad al ser atropellado por tráiler frente a Walmart de San Sebastián

LEA MÁS: Detienen a hermana, sobrina y a un colombiano por el homicidio de un hombre de 76 años en Guadalupe

“En el sitio se atendieron cuatro pacientes: dos fueron trasladados en condición urgente al Hospital Tony Facio, mientras que dos personas fueron declaradas sin signos vitales”, señalaron en la Benemérita.