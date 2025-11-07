Hermana confirma quién es el segundo trabajador que falleció en vuelco de tráiler en Limón 2000

Diddier García es el segundo trabajador que falleció en el atroz vuelco del tráiler en Limón 2000, sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32.

Rosa García, hermana de la víctima, le confirmó a La Teja la lamentable noticia que enfrenta la familia.

Ella detalló que vio las noticias la mañana de este jueves 6 de noviembre y lamentó lo ocurrido, sin imaginar que uno de los fallecidos era su hermano.

“Mi hermano era una persona bastante querida, muy trabajador, él andaba siempre con el mismo patrón y recorría todo el país. Se había ido para Limón hace un mes por esa construcción”, manifestó doña Rosa.

Ellos se enteraron porque el jefe de Diddier llamó a la familia para informarles de la tragedia.

Trabajador planeaba visitar a su mamá este fin de semana

Diddier vivía pendiente de su mamá y la última vez que habló con ella fue el miércoles anterior en la mañana, cuando los llamó antes de trabajar. Una de las últimas cosas que les dijo fue que este fin de semana iría a Puntarenas para estar con ella al salir del trabajo.

El otro trabajador que murió en este accidente fue el cubano René Marquetti Pastrana.

Otros cinco trabajadores sobrevivieron al violento accidente.

La tragedia ocurrió a las 6:05 de la mañana de este jueves 6 de noviembre, en la conocida ruta 32.

“Por razones que se desconocen, el conductor perdió el control y volcó, ocasionando que el contenedor cayera sobre los trabajadores que se encontraban en esta carretera”, detallaron en la oficina de prensa judicial.