Kimberly Agüero es la mujer que fue asesinada durante un ataque a balazos en Puriscal

La mujer asesinada en un ataque a balazos dentro de su vivienda, en Puriscal, fue identificada como Kimberly Agüero Agüero, de 39 años.

La madre de dos hijos, de 20 y 16 años, se encontraba en su casa, lugar en el que no solo fue alcanzada por los balazos, sino que también por una bomba molotov que le tiraron.

Kimberly Agüero, mujer asesinada en Puriscal (Cortesía/cortesía)

Su cuerpo fue encontrado sobre un colchón con múltiples impactos de bala en la espalda.

El mortal hecho ocurrió a eso de las 8:14 a. m., de este viernes, en la comunidad de Chires de Puriscal.

En la casa también estaban quemados un sillón quemado, un mueble y las cortinas.

La hija de la mujer también resultó herida, ella fue trasladada en un vehículo particular a la clínica de Parrita. La joven tenía impactos de bala en el tórax y dos en el antebrazo izquierdo, además de quemaduras en las piernas.

El mortal ataque ocurrió dentro de una casa en Chires, en Puriscal. Foto Allan Jara. (Facebook/El mortal ataque ocurrió dentro de una casa en Chires, en Puriscal. Foto Allan Jara.)

En el informe policial del caso, se detalla que un hombre, apellidado Viales Romero, también sufrió quemaduras y fue este quien les indicó a las autoridades que alguien lanzó una bomba molotov contra la casa en la que se encontraban.

En redes sociales hay gran consternación por el asesinato de la mujer, quien era una reconocida líder comunal y siempre buscaba colaborar en todo lo que pudiera para apoyar a su comunidad.

“Es una verdadera tragedia, su muerte, muy dolorosa”.

“La recuerdo atendiendo el súper, siempre amable y cariñosa”.

“Una trabajadora incansable, duele mucho su partida, mucha paz para su familia”, dicen algunos de los mensajes.

El caso se encuentra en investigación para determinar las causas por las que se dio el homicidio.