Condenan a tres hombres por cometer brutal homicidio frente a una escuela en Cartago

El Tribunal Penal de Cartago dictó sentencia, este viernes 7 de noviembre, contra tres hombres por el delito de un homicidio, ocurrido en Cartago.

Los hombres fueron sentenciados por un homicidio cerca de una escuela

Los hechos ocurrieron en setiembre del 2023 en Llanos de Santa Lucía, frente a la Escuela Rescate de Ujarrás.

El fallecido era Raúl Arrieta Torres.

Según informó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial, las penas impuestas fueron de 32 años de prisión para un hombre de apellido Cedeño, 30 años para Fernández y 25 años para Castillo.

Los hechos se dieron el 29 de setiembre del 2023, cuando desde un carro en el que viajaban varias personas dispararon fuego contra un hombre que caminaba por la calle. La víctima falleció en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala.

Según las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio estaría vinculado con disputas relacionadas al narcotráfico. En abril del 2024, agentes judiciales realizaron varios allanamientos en Limón, donde lograron capturar a los tres sospechosos que hoy fueron condenados.