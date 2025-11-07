Capturan en Curridabat a italiano buscado en Francia por homicidio

Los agentes de la Oficina Central Nacional – Interpol San José, detuvieron a un hombre sospechoso de los delitos de extorsión y homicidio calificado que se escondía en el país.

Detienen en Curridabat a italiano buscado en Francia por homicidio y extorsión (OIJ/cortesía)

El detenido es un hombre de apellido Basile, de 67 años y nacionalidad italiana, quien era requerido por las autoridades francesas.

Según el reporte del OIJ, el extranjero estaría vinculado con el homicidio de un ciudadano de apellido Gazel, ocurrido en 2021 en Francia. Tras las investigaciones, las autoridades francesas lo identificaron como el principal sospechoso, motivo por el cual emitieron una alerta internacional de captura.

El jefe de Interpol – San José, Osvaldo Ramírez, explicó que desde hacía aproximadamente dos meses mantenían información de que el sospechoso se encontraba en el país, residiendo en la zona de Escazú.

“A partir de esa información, iniciamos las investigaciones correspondientes y este viernes logramos ubicarlo y detenerlo en Curridabat”, detalló Ramírez.

El hombre fue arrestado mientras viajaba en un carro.

El italiano fue trasladado a las celdas judiciales y puesto a la orden del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, para que se resuelvan los trámites correspondientes de extradición a Francia.