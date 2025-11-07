Cuerpo de hombre desaparecido en Limón fue arrastrado por río por aproximadamente 24 kilómetros

La Cruz Roja Costarricense, finalmente, logró ubicar el cuerpo de un hombre desaparecido en Limón desde el pasado lunes, cuando sufrió un accidente acuático.

LEA MÁS: Hermana confirma quién es el segundo trabajador que falleció en vuelco de tráiler en Limón 2000

La oficina de prensa de la Benemérita informó que el ahora fallecido, cuya identidad no se dio a conocer, fue encontrado hoy viernes a eso de las 9:30 a. m. en Valle La Estrella.

“La Cruz Roja Costarricense localiza a la persona reportada como desaparecida desde el pasado lunes, en el sector de Río Cohen, en Valle La Estrella.

“El hombre adulto fue encontrado en el río del Valle La Estrella, tras recorrer, aproximadamente, 24 kilómetros río abajo”, detalló la Cruz Roja.

El cuerpo del hombre fue encontrado en el río de Valle la Estrella. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/El cuerpo del hombre fue encontrado en el río de Valle la Estrella. Foto Cruz Roja.)

LEA MÁS: Mujer es asesinada dentro de su casa tras ataque a balazos y con bomba molotov

El cuerpo del sujeto fue extraído por los rescatistas hasta un punto seguro, donde, posteriormente, fue entregado a las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Hallan a hombre asesinado a balazos dentro de finca en Grecia

Para este operativo de búsqueda y rescate, la Cruz Roja empleó más de tres vehículos, entre unidades básicas y vehículos operativos, además de equipo náutico y la participación de más de 10 rescatistas.