Cuerpo de hombre desaparecido en Limón fue arrastrado por río por aproximadamente 24 kilómetros

El hombre estaba desaparecido desde el pasado lunes

Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja Costarricense, finalmente, logró ubicar el cuerpo de un hombre desaparecido en Limón desde el pasado lunes, cuando sufrió un accidente acuático.

La oficina de prensa de la Benemérita informó que el ahora fallecido, cuya identidad no se dio a conocer, fue encontrado hoy viernes a eso de las 9:30 a. m. en Valle La Estrella.

“La Cruz Roja Costarricense localiza a la persona reportada como desaparecida desde el pasado lunes, en el sector de Río Cohen, en Valle La Estrella.

“El hombre adulto fue encontrado en el río del Valle La Estrella, tras recorrer, aproximadamente, 24 kilómetros río abajo”, detalló la Cruz Roja.

El cuerpo del hombre fue encontrado en el río de Valle la Estrella. Foto Cruz Roja.
El cuerpo del sujeto fue extraído por los rescatistas hasta un punto seguro, donde, posteriormente, fue entregado a las autoridades judiciales.

Para este operativo de búsqueda y rescate, la Cruz Roja empleó más de tres vehículos, entre unidades básicas y vehículos operativos, además de equipo náutico y la participación de más de 10 rescatistas.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

