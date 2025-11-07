Hallan a hombre asesinado a balazos dentro de finca en Grecia

Este viernes en la mañana, las autoridades policiales mantienen custodiada una finca ubicada en Grecia, Alajuela, pues dentro de esta se descubrió la escena de un sangriento crimen.

La Cruz Roja confirmó a este medio que en dicho lugar fue ubicado un hombre sin signos vitales, el cual presentaba impactos de arma de fuego.

El crimen fue descubierto a eso de las 7:45 a.m. de este miércoles en el sector de Bajo Achiote, en San Isidro de Grecia.

La escena está siendo custodiada por las autoridades. Foto: Alejandro Gamboa

De momento no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, lo único que trascendió por parte de la Cruz Roja es que se trata de un hombre que tendría entre 25 y 30 años.

Según una versión extraoficial que trascendió, al parecer, el cuerpo del hombre fue encontrado por unos trabajadores de la finca, luego de que estos, en apariencia, escucharon varios disparos cerca de donde estaban trabajando.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están trabajando en el levantamiento del cuerpo y la búsqueda de indicios en la escena.