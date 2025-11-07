Sucesos

Hallan a hombre asesinado a balazos dentro de finca en Grecia

Al parecer, fueron los trabajadores de la finca quienes hallaron el cuerpo

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Este viernes en la mañana, las autoridades policiales mantienen custodiada una finca ubicada en Grecia, Alajuela, pues dentro de esta se descubrió la escena de un sangriento crimen.

LEA MÁS: Hombre lucha por su vida tras ser acuchillado en el cuello en Alajuela

La Cruz Roja confirmó a este medio que en dicho lugar fue ubicado un hombre sin signos vitales, el cual presentaba impactos de arma de fuego.

El crimen fue descubierto a eso de las 7:45 a.m. de este miércoles en el sector de Bajo Achiote, en San Isidro de Grecia.

La escena está siendo custodiada por las autoridades. Foto: Alejandro Gamboa

LEA MÁS: Una red de engaños: estas son las mentiras que habría dicho el sospechoso del femicidio de Nadia Peraza

De momento no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, lo único que trascendió por parte de la Cruz Roja es que se trata de un hombre que tendría entre 25 y 30 años.

Según una versión extraoficial que trascendió, al parecer, el cuerpo del hombre fue encontrado por unos trabajadores de la finca, luego de que estos, en apariencia, escucharon varios disparos cerca de donde estaban trabajando.

LEA MÁS: Trabajador que murió aplastado por contenedor de tráiler en Limón tenía 2 meses de haber llegado a Costa Rica

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están trabajando en el levantamiento del cuerpo y la búsqueda de indicios en la escena.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre asesinado GreciaBaleado finca Grecia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.