Hombre lucha por su vida tras ser acuchillado en el cuello en Alajuela

Un hombre se encuentra en un hospital luchando por su vida tras haber sido víctima de un salvaje ataque.

Se trata de un hombre de aproximadamente 27 años que, por circunstancias que aún no son claras, fue acuchillado en el cuello.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho fue reportado a eso de la 2:11 a.m. de este viernes en el sector de Montecillos de Alajuela.

Los paramédicos se presentaron al lugar tras ser alertados sobre un hombre que había sido apuñalado.

El ataque ocurrió en Montecillos de Alajuela. Foto: Con fines ilustrativos / Cruz Roja

“En el lugar se atiende un hombre de 27 años con herida en el cuello y se traslada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela”, detalló la Benemérita.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer una versión preliminar de cómo habrían ocurrido los hechos.

