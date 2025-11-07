Sucesos

Hombre lucha por su vida tras ser acuchillado en el cuello en Alajuela

El violento hecho ocurrió la madrugada de este viernes

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre se encuentra en un hospital luchando por su vida tras haber sido víctima de un salvaje ataque.

Se trata de un hombre de aproximadamente 27 años que, por circunstancias que aún no son claras, fue acuchillado en el cuello.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho fue reportado a eso de la 2:11 a.m. de este viernes en el sector de Montecillos de Alajuela.

Los paramédicos se presentaron al lugar tras ser alertados sobre un hombre que había sido apuñalado.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El ataque ocurrió en Montecillos de Alajuela. Foto: Con fines ilustrativos / Cruz Roja

“En el lugar se atiende un hombre de 27 años con herida en el cuello y se traslada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela”, detalló la Benemérita.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer una versión preliminar de cómo habrían ocurrido los hechos.

hombre apuñalado AlajuelaApuñalado Montecillos Alajuela
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

