Detienen a joven de 21 años que caminaba cerca de parada de buses en San José con 5 paquetes de marihuana

Un joven apellidado Aguilar, de 21 años, se llevó el peor susto de su vida al descubrir que varios agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo estaban esperando cerca de una parada de buses.

El muchacho se asustó, pues sabía que lo que llevaba consigo lo iba a meter en graves problemas ante la Policía Judicial.

De acuerdo con el OIJ, Aguilar fue sorprendido transportando cinco paquetes de marihuana, así como dinero en efectivo.

Aguilar fue sorprendido con cinco paquetes de marihuana. Foto OIJ. (OIJ/Aguilar fue sorprendido con cinco paquetes de marihuana. Foto OIJ.)

La captura fue realizada la tarde de este miércoles por agentes de la Sección Especializada Antidrogas, quienes estaban haciéndole un fijo al joven en las inmediaciones de la parada de buses al Atlántico, en San José.

“Según el informe policial, los investigadores de esta Sección recibieron información que indicaba que, en apariencia, un individuo iba a realizar un trasiego de droga por las inmediaciones de la parada de buses al Atlántico, en San José. Tras realizar las diligencias correspondientes y mediante perfilamiento, lograron identificar al sospechoso, quien fue abordado”.

Finalmente, el detenido fue trasladado al Ministerio Público, para que se defina su situación jurídica.