Costarricense es detenido en España por indignante delito que habría cometido en nuestro país

Un costarricense fue noticia en España, lamentablemente por algo malo, pues fue detenido por las autoridades de ese país como sospechoso de cometer un indignante delito en nuestro país.

Por medio de un comunicado de prensa publicado el pasado 30 de octubre, el Ministerio del Interior de España dio a conocer que el tico, cuya identidad no se reveló, era requerido como sospechoso de agredir sexualmente a una menor de edad en Costa Rica.

“El reclamado aprovechó la situación de vulnerabilidad de la menor en un bar de Ciudad Colón, Costa Rica, establecimiento en el que le pagó varias consumiciones alcohólicas y, aprovechando su estado de embriaguez, la trasladó hasta un motel de la localidad de San Antonio de Belén.

El costarricense fue detenido en la localidad de Aranjuez, en Madrid.

“Una vez llegaron a la habitación que alquiló, el agresor se valió de su superioridad física para forzarla, algo que dejó en estado de shock a la menor quien, a pesar de resistirse, fue agredida sexualmente”, informaron las autoridades españolas.

Tras recibir la alerta por parte de Interpol, las autoridades ibéricas pusieron en marcha un operativo policial que permitió que el pasado 14 de octubre el sujeto fuera detenido en la localidad de Aranjuez, en Madrid.

De acuerdo con las autoridades españolas, la captura del tico forma parte de los resultados de la operación Peluche, la cual se inició en septiembre de 2024 por la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, culminando con el arresto de 35 fugitivos por delitos graves de abusos sexuales sobre menores.