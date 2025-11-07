Sucesos

Mujer es asesinada dentro de su casa tras ataque a balazos y con bomba molotov

La Cruz Roja informó que otra mujer también habría resultado herida en el ataque, al parecer, sería la hija de la ahora fallecida

Por Adrián Galeano Calvo

Policías de la Fuerza Pública encontraron una verdadera escena de terror dentro de una casa en Puriscal, San José, la cual fue atacada a balazos y con una bomba molotov.

Dentro de esa vivienda y sobre un colchón, encontraron el cuerpo de una mujer que falleció tras recibir múltiples impactos de bala en la espalda.

Así lo detalla el informe policial facilitado a La Teja, en el cual se indica que el mortal hecho ocurrió a eso de las 8:14 a.m. de este viernes en la comunidad de Chires de Puriscal.

“Reportan una mujer con herida de arma de fuego, personal policial se desplaza al sitio y ubican dentro de la vivienda, en una cama, a una mujer a la que se le observan impactos de bala en la espalda. Se observa también un sillón quemado, un mueble y las cortinas”, detalla el informe.

Una fuente cercana al caso informó a este medio que la ahora fallecida fue identificada con los apellidos Agüero Agüero, de 39 años.

El mortal ataque ocurrió dentro de una casa en Chires, en Puriscal. Foto Allan Jara.
El mortal ataque ocurrió dentro de una casa en Chires, en Puriscal. Foto Allan Jara. (Facebook/El mortal ataque ocurrió dentro de una casa en Chires, en Puriscal. Foto Allan Jara.)

Por su parte, la Cruz Roja indicó que recibieron información de que otra mujer resultó herida en ese incidente, por lo que fue trasladada en un vehículo particular a la clínica de Parrita.

Este hecho también fue corroborado en el informe policial del que este medio tiene copia, en el cual se detalla que se trata de una muchacha apellidada Oconitrillo Agüero, de 20 años, quien sería hija de la ahora fallecida.

“Reportan el ingreso a la clínica de Parrita de una mujer con impactos de bala en el tórax y dos en el antebrazo izquierdo, además de quemaduras en las piernas”.

En el informe también se revela que un hombre apellidado Viales Romero también sufrió quemaduras y fue este quien les indicó a las autoridades que alguien lanzó una bomba molotov contra la casa en la que se encontraban.

De momento se desconocen las circunstancias detrás del mortal ataque.

