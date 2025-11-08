Perrita de hija de trabajadora de Teletica que estuvo desaparecida también fue hallada con vida

Sisi la perrita de la hija de una trabajadora de Teletica que estuvo desaparecida también fue encontrada sana y salva.

La consentida zaguatica ya está en su casa junto a su dueña, de 17 años.

Así lo confirmó Ericka Martínez de Guardianes de Perros, quienes dieron apoyo a la familia para poder encontrar a la perrita.

Sisi apareció en San Miguel de Desamparados ya está con su dueña (Cortesía/cortesía)

La joven, hija de una trabajadora de Teletica, había sido reportada como desaparecida el lunes 3 de noviembre, cuando salió de su casa en San Miguel de Desamparados para pasear a su perrita, Sisi Camila, y no regresó.

Su caso generó gran preocupación y una amplia movilización tanto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como de familiares, amigos y vecinos.

Ella fue encontrada gracias a una llamada anónima que dio la alerta de que se encontraba en una casa en San Miguel de Desamparados, sin embargo, no hay mayores detalles de qué fue lo que ocurrió, lo importante es que se encuentra bien.

La jovencita apareció, pero su perrita no, por lo que Ericka nos contó que apoyaron a la familia, ellos han colaborado con más de 40 mil dueños de mascotas.

“El caso se resolvió en 24 horas, con estrategias etológicas (comportamiento de la mascota ) en este tipo de situaciones. Se le acompañó a la familia y se le ofreció asesoría”, dijo.

El contacto con la dueña del perro fue ayer y hoy Sisi está en casa de lo más feliz.

“Le dimos a la familia estrategias de búsqueda según el lugar donde se perdió y la conducta del animal. Hoy recibimos la noticia de que la encontraron en la calle, en San Miguel de Desamparados. Una sobrina de la señora la ubicó y está en buen estado de salud, nosotros siempre les recomendamos llevarla a un veterinario”, dijo Ericka.

Para los Guardianes de Perros fue muy emotivo recibir una foto de Sisi muy contenta.

“Para nosotros que amamos los animales lo más importante es colaborar y que ellas ya estén juntas y bien”, dijo Ericka.