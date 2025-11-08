Mamá tiene ocho años sufriendo por desaparición de hijo que habría sido víctima de un aterrador crimen

Doña Katty Anchía está viviendo una pesadilla, que el próximo 30 de noviembre cumplirá ocho años, pues ese es el tiempo que su amado hijo, Jonathan Ariza Anchía, lleva desaparecido.

Lo más duro es que doña Katty ya no guarda ninguna esperanza de que Jonathan regrese con vida, pues las mismas autoridades —según ella— dan por un hecho que fue víctima de un aterrador crimen, pese a que a la fecha su cuerpo no ha sido encontrado.

“A mí lo que me dijeron es que había un 99% de probabilidad de que me lo hubieran matado, eso me dijo el OIJ, y que, posiblemente, lo enterraron por el cauce de un río en León XIII. Pese a que me dijeron eso, a la fecha no hay un cuerpo ni un solo culpable”, contó Ariza a La Teja.

El caso de Jonathan Ariza está rodeado de misterio, pues al día de hoy no existe una versión clara de qué pudo ocurrir con él, aunque en los últimos años sus familiares han recibido varias versiones, algunas señalando que el joven, quien tenía 17 años cuando desapareció, habría sido víctima de un salvaje ataque cometido por varios sujeto

“Es algo que no se lo deseo a nadie, uno piensa que son cosas que solo pasan en las películas, pero es muy duro sufrirlo en la vida real”, dijo la madre del joven desaparecido.

No hay un solo día en el que doña Katty no piense en su amado hijo. Foto cortesía Katty Anchía. (cortesía/Jonathan Ariza Anchía, joven de 17 años que desapareció sin dejar rastro en el 2017. Foto cortesía Katty Anchía.)

Sumado al dolor que siente por la extraña desaparición de Jonathan, doña Katty también carga con una enorme angustia al pensar que el caso podría quedar impune y en el olvido.

“Yo siento que ellos (OIJ) están esperando que se cumplan los diez años, para dar eso por terminado, diciendo que mi hijo está fallecido”, agregó.

Fue a una fiesta y nunca regresó

El jueves 30 de noviembre del 2017 fue el día en el que todo cambió para doña Katty y su familia, pues esa noche fue la última vez que vieron a Jonathan, quien salió de su casa en Cuatro Reinas de Tibás para ir con unos amigos a una fiesta en León XIII.

Ariza recuerda que ese día no conversó mucho con su hijo, pero sí le dijo a Jonathan que no estaba contenta con las amistades que tenía, pues eran jóvenes que no andaban en buenos pasos.

“Andaba con unas personas que a mí no me gustaban. Yo tenía dos semanas de decirle que no anduviera con ellos, que no quería verlo con ellos. A lo que yo sé, mi hijo no usaba drogas, pero era pelotero, le gustaba estar en la fiesta con los amigos.

“Ese día le dije que, por favor no saliera, pero él me dijo que estuviera tranquila, porque se iba a apartar de ellos. Esa fue la última vez que hablé con él. La desaparición se dio al día siguiente, amanecer viernes”, recordó Ariza.

La mamá de doña Katty le contó que antes de desaparecer, Jonathan pasó a la casa de un amigo y se tomó una última foto junto con él. Luego, a eso de las 10 p.m., le dijo a un primo que llegara por él, pero por algún motivo no pudo ir a recogerlo y después de eso no se volvió a saber nada del joven.

“Mis familiares empezaron a buscarlo y la denuncia se puso el domingo, porque ya vimos que el sábado no había llegado a la casa”.

Jonathan Ariza Anchía salió a una fiesta y nunca se volvió a saber nada de él. Foto cortesía Katty Anchía. (cortesía/Jonathan Ariza Anchía, joven de 17 años que desapareció sin dejar rastro en el 2017. Foto cortesía Katty Anchía.)

Búsqueda incansable

Tras la extraña desaparición de Jonathan Ariza Anchía, sus familiares y amigos iniciaron una búsqueda desesperada, con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Sin embargo, esa búsqueda se extendió por varios meses sin mayores resultados.

“Se buscó por todo lado, los amigos de él nos ayudaron con fotos y cárteles, también con publicaciones en redes sociales; incluso, mi mamá fue a varios medios de comunicación, pero nadie sabía nada, solo recibíamos llamadas falsas. Llamaban para decir que estaba en tal lado y la gente que lo buscaba se movilizaba al sitio solo para descubrir que era mentira”.

En diciembre de ese mismo año, la madre de Jonathan vivió una experiencia horrible, pues en La Sabana, dentro de una buseta, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres asesinados, y empezó a circular el rumor de que Jonathan podría ser uno de ellos. Al final, esa versión fue descartada.

“Para ese tiempo habían matado a unos muchachos que llevaban en un microbús, entonces nos mandaban fotos preguntándonos si se trataba de él, cosas realmente horribles”.

A los seis meses de la desaparición de Jonathan, según doña Katty, fue cuando desde el OIJ le dijeron que daban por un hecho que su hijo había sido víctima de un homicidio, pese a que no habían encontrado su cuerpo.

“Lo que me dijeron es que un cuerpo ya no iba a existir, que si acaso lo que se iba a encontrar eran huesos, pero ni eso pudieron encontrar ellos”.

Jonathan amaba el fútbol y soñaba con jugar en el Saprissa. Foto cortesía Katty Anchía. (cortesía/Jonathan Ariza Anchía, joven de 17 años que desapareció sin dejar rastro en el 2017. Foto cortesía Katty Anchía.)

Versiones señalaban un ataque

Hasta el día de hoy no existe una versión oficial de lo que sucedió con Jonathan Ariza; sin embargo, por personas de su mismo barrio, su mamá se enteró de varias versiones que explicarían la extraña desaparición.

“A mí lo que me cuentan es que ahí (León XIII) hicieron una fiesta y a él me le pegaron mucho. Yo no tengo certeza de eso, porque ni fue el OIJ, fue en el mismo barrio que me lo contaron.

“Supuestamente, dijeron que un muchacho que era de una banda de la León XIII dijo que tenían que matarlo y desaparecerlo, porque si no la familia de nosotros se iba a volver loca, por lo que le hicieron”.

En cuanto al motivo del supuesto ataque, que habría cobrado la vida del joven, quien, actualmente, tendría 25 años, las versiones son igual de confusas.

“A lo que me cuentan es que eso se dio porque dizque Jonathan se había dejado una plata, pero tiempo después otro muchacho me dijo que Jonathan no se dejó nada, que ellos estaban borrachos y drogados y Jonathan no quería estar ahí, y cuando dijo que se iba fue que le empezaron a pegar. Son muchas versiones y uno no sabe qué es verdad”.

Familiares y seres queridos de Jonathan le realizaron un sentido homenaje en la cancha de Cuatro Reinas de Tibás. Foto cortesía Katty Anchía. (cortesía/Jonathan Ariza Anchía, joven de 17 años que desapareció sin dejar rastro en el 2017. Foto cortesía Katty Anchía.)

Años después, otra mujer le contó otra cosa a doña Katty que la dejó impactada; sin embargo, no se pudo comprobar si esa situación estaba relacionada con el caso de Jonathan.

“Como dos o tres años después se me acercó una muchacha en Cinco Esquinas y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me dijo que la hija de ella estaba de fiesta con un muchacho y él, muy borracho, empezó a llorar y a decir que había matado a un amigo, pero que no quería hacerlo”.

Todas estas versiones hacen creer a doña Katty que, en efecto, alguien le arrebató la vida a su amado hijo.

Investigación quedó estancada

Los meses se convirtieron en años y así fue como, de a poco, la esperanza de doña Katty Anchía se fue apagando. Lo más duro es que ella asegura que nunca se sintió acompañada ni ayudada por las autoridades que debían esclarecer lo que ocurrió con su hijo, Jonathan Ariza Anchía.

“Al principio, yo iba y preguntaba (al OIJ), pero ya luego lo que hacían era llamarme para ver si yo sabía algo, cuando más bien son ellos los investigadores.

“Si es verdad que mi hijo murió, que por lo menos hagan el esfuerzo para detener a la o a las personas involucradas, porque ya aquí en el país se han enjuiciado a personas sin haber encontrado un cuerpo”.

Hasta el día de hoy Jonathan sigue siendo recordado y extrañado por sus seres queridos. Foto cortesía Katty Anchía. (cortesía/Jonathan Ariza Anchía, joven de 17 años que desapareció sin dejar rastro en el 2017. Foto cortesía Katty Anchía.)

Según Anchía, en el barrio se empezó a rumorar quiénes pudieron haber sido los responsables detrás de la desaparición de Jonathan, y de lo que se enteró fue que no andaban en buenos pasos.

“Yo supe que las personas que andaban haciendo daños mataron a otro muchacho injustamente, y a él sí lo dejaron tirado en una plaza. Entonces, siguen haciendo daño y las autoridades no hacen nada, pese a que tienen más información que uno”.

En cuanto a Jonathan, doña Katty dijo que su recuerdo permanece vivo en su corazón y en el de todas las personas que lo quisieron como, por ejemplo, Mel Soto, Katherine Chacón, Valery Castro, Kristel Castro, Mauricio Sánchez, Beverly Castro y Diana Alvarado, amigos del muchacho con los que su madre está muy agradecida.

“Lo recuerdo como un chiquillo feliz, siempre con una sonrisa y ayudando a los demás. Él soñaba con ser futbolista, estuvo jugando ahí en la plaza de Cuatro Reinas; de hecho, ahí le hicimos un homenaje y despedida, porque no teníamos cuerpo para hacerle funeral. Reunimos a la familia y a los amigos para hacer eso dos años después”.