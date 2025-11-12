Dos meses de lucha terminaron en tragedia: fallece joven brutalmente agredido en San Ramón

José Pablo Monge Rugama, un joven de 22 años, luchó casi dos meses por su vida luego de recibir una golpiza.

El joven vecino de Naranjo, falleció luego de haber sufrido una agresión en circunstancias aún no esclarecidas durante una actividad en San Ramón de Alajuela.

El hecho ocurrió el 14 de setiembre, cuando Monge se encontraba en una actividad social en San Ramón. En medio del evento, fue agredido violentamente por varias personas, quienes le propinaron golpes que lo dejaron inconsciente.

José Pablo Monge Rugama falleció víctima de una golpiza en San Ramón. Foto del Facebook de Accidentes en Occidente (Cortesía/cortesía)

Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, y posteriormente por lo grave que se encontraba lo remitieron al hospital México, donde permaneció internado con graves lesiones hasta que, lamentablemente, fue declarado fallecido este martes.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón están a cargo del caso y trabajan para determinar el motivo de la agresión.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para reconstruir lo ocurrido la noche de los hechos.

Tres hombres de apellidos Noguera Espinoza,Arguedas González,Morales Ballesteroy una mujer de apellidosLópez Ramírez son sospechosos de este atroz hecho. Ellos fueron detenidos el 28 de octubre por orden de la Fiscalía Adjunta de San Ramón.

El cuerpo de Monge fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia que permitirá determinar con exactitud las causas de su muerte.