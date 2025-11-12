Sucesos

Niña caminaba con su mamá cuando bala la alcanzó en el pecho

Dos pistoleros llegaron a disparar contra una casa y un carro

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó la mañana de este miércoles que la niña que resultó herida de bala en el pecho iba caminando con su mamá cuando fue herida.

El caso ocurrió la noche del martes en el barrio Calderón en Esparza de Puntarenas.

Hospital Nacional de Niños, fachada
La niña fue llevada al Hospital Nacional de Niños (HNN). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según las autoridades judiciales, dos hombres en una moto dispararon contra una casa y un carro y en ese momento, una de las balas alcanzó a la niña que iba con su mamá aparentemente a comprar pescado.

La niña fue trasladada al Hospital Monseñor Sanabria y luego fue llevada al Hospital Nacional de Niños, donde es reportada estable.

El caso se mantiene en investigación para dar con los sospechosos.

