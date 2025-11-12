Hombre resulta gravemente herido tras ataque con cuchillo en el centro de San José

Un hombre de 45 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un cuchillo la madrugada de este miércoles en el centro de San José.

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia se registró a las 12:49 a. m. en la avenida 5, calle 10.

El hombre fue llevado al Hospital San Juan de Dios. Foto: Cruz Roja Costarricense

El hombre resultó herido en la espalda producto de la agresión.

Al lugar se desplazó una ambulancia de soporte básico, cuyos paramédicos lo estabilizaron y posteriormente trasladaron al paciente en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Las circunstancias en las que ocurrió el ataque no han sido confirmadas. La identidad del herido se desconoce.