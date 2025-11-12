Sucesos

Tragedia en la Ruta 27: una persona muere y dos resultan heridas en fuerte choque en Orotina

El accidente ocurrió en la entrada a Orotina sobre la Ruta 27

Por Silvia Coto

Una violenta colisión entre dos vehículos dejó como saldo una persona fallecida y otras dos heridas la noche de este martes sobre la Ruta 27.

El accidente, según Bomberos, se dio en la entrada a Orotina.

El accidente dejó una persona fallecida (Rafael Pacheco Granados)

En el sitio se dio un choque entre dos vehículos y cuando los socorristas llegaron, encontraron a una persona fallecida.

Además, dos personas más fueron trasladadas a centros médicos con heridas de consideración.

La Policía custodia la escena, mientras se espera a que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleguen para realizar el levantamiento del cuerpo.

Por el momento, se desconoce cómo se dio el accidente.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

