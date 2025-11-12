Tragedia en la Ruta 27: una persona muere y dos resultan heridas en fuerte choque en Orotina

Una violenta colisión entre dos vehículos dejó como saldo una persona fallecida y otras dos heridas la noche de este martes sobre la Ruta 27.
El accidente, según Bomberos, se dio en la entrada a Orotina.
En el sitio se dio un choque entre dos vehículos y cuando los socorristas llegaron, encontraron a una persona fallecida.
Además, dos personas más fueron trasladadas a centros médicos con heridas de consideración.
La Policía custodia la escena, mientras se espera a que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleguen para realizar el levantamiento del cuerpo.
Por el momento, se desconoce cómo se dio el accidente.